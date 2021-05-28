В полицию пожаловалась 18-летняя девушка, рассказавшая о приставаниях молодого человека.

В Москве два года ловили местного жителя, который шлепал девушек за ягодицы в метро.

Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На одной из записей видно, что молодой человек ждет, пока поезд остановится, после чего выскакивает из него и параллельно шлепает стоящую возле двери девушку.

Как ТАСС сообщили в пресс-службе управления МВД по Москве, в полицию пожаловалась 18-летняя девушка, рассказавшая о приставаниях молодого человека.

Ним оказался 19-летний москвич. На него составили протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство») и арестовали на 10 суток.

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Автор: Денис Прядко