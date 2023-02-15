Перед смертью парень написал записку, в которой назвал командира и сослуживцев "животными".

В России 20-летний срочник Сергей Гридин покончил с собой из-за того, что его планировали отправить на войну в Украину.

Как пишет российский Telegram-канал "Мобилизация. Новости. Что делать?", 10 февраля Сергея нашли повешенным на ремне, который он зацепил за металлическую лестницу водонапорной башни. При нем была предсмертная записка, в которой он написал:

"Я не хочу подчиняться людям, не внушающим ничего, кроме страха и отвращения. Сломать меня вам не удалось и уже не удастся… Я решил умереть здесь, на родной земле, без чужой крови на руках".

Сослуживцы Гридина успели сфотографировать записку прежде, чем командиры ее отобрали. Позже оказалось, что в материалах проверки записка отсутствует.

Перед самоубийством парень написал, что его "вписали в ротацию на Украину", откуда живым из его роты еще никто не возвращался. Воевать парень не хотел, по словам сослуживцев, он был очень миролюбивым.

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Известно, что Гридин был родом из города Печора в Коми, служил во второй понтонной роте воинской части № 11361, которая дислоцируется в поселке Нахабино в Красногорском районе Подмосковья.

"После нового года он нам звонил и говорил, что его хотят отправить в Украину. Но потом он сделал вид, что это была шутка. И как сейчас мы поняли, это, возможно, была не шутка", - рассказала сестра Гридина, пишет Telegram-канал "7×7".

В записке солдат отметил, что попросил командира оставить его в части, после чего тот вместе с сержантами начали над ним издеваться.

"Описывать эти измывательства, которые совершали надо мной эти животные, я не хочу и не буду, но жить с этим не могу", - написал Гридин.

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