Россия будет закидывать украинскую землю "чмобиками", заявил Андрей Юсов.

Наступление российских войск в Украине не прекращалось с 24 февраля 2022 года. Действительно, в ближайшее время вероятно обострение ситуации, однако, главной целью россиян на данный момент является Донбасс.

"Другие направления могут быть поражены, но преимущественно речь идет об отвлечении внимания и перетягивания украинских сил и средств. А на Донбассе сегодня действительно горячо", - заявил представитель Главного управлении разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя информацию о готовящемся новом наступлении РФ.

По его прогнозу, Россия будет закидывать украинскую землю своими "чмобиками", устраивая так называемые "мясные атаки".

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"В России продолжается мобилизация. Орды становится больше. Более 300 тысяч российских ордынцев сейчас на территории Украины, и еще часть готовятся, проходят обучение, - отметил Юсов, усомнившись в их качестве. - Наиболее качественные подразделения и вооружение в основном или выведены из строя, или уничтожены в Украине. Но это не означает, что эта орда не представляет угрозы. Представляет и серьезную… "Чмобиками" будут закидывать украинскую землю, украинские Силы обороны будут их уничтожать".

Новое наступление РФ - что сообщалось об угрозе

По мнению военного эксперта Олега Жданова, Россия не сможет организовать такое же наступление, как было 24 февраля 2022 года. Он предположил, что, скорее всего, россияне будут использовать тактику живой силы и, возможно, атаковать круглосуточно.

Военный эксперт Александр Коваленко считает, что российские войска будут идти в наступление в феврале - начале марта от безвыходности и истеричных настроений в руководстве самой РФ, до того, как ВСУ сформируют батальонные тактические группы нового образца.