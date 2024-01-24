Власти Якутии объяснили сбой "профилактическими работами", часть митингующих задержали.

Жители России жалуются на сбой в работе Telegram, WhatsApp и Viber.

По данным ASTRA, происходящее в РФ связывают с массовыми протестами в Республике Саха (Якутия). На акции местные жители вышли из-за убийства местного жителя, в котором обвиняют 18-летнего уроженца Таджикистана.

О сбое в работе Telegram, WhatsApp и Viber сообщили читатели ресурса из Амурской и Орловской областей, а наибольшее количество жалоб поступает от пользователей из Хабаровского края, Якутии и Новосибирской области. Также информация о глюках была из Москвы, других российских городов и регионов. При этом, по данным ASTRA, с VPN все мессенджеры работают.

Замминистра цифрового развития Республики Саха Андрей Суслов заявил, что на данный момент все линии связи и сотовые операторы работают в штатном режиме. Согласно его утверждению, в работе мессенджеров якобы был технический сбой, "ведутся профилактические работы, согласованные с Роскомнадзором".

В то же время, все эти сбои связывают именно с протестами - сегодня на несколько площадей Якутска (столицы республики) вышли десятки людей, которых возмутило убийство 26-летнего земляка.

Как отмечает ресурс, к митингующим вышли заместитель министра внутренних дел Владимир Арбузов и замначальника полиции по охране общественного порядка Олег Лебедь. По их словам, подозреваемый задержан.

"Он такой же гражданин России, как вы… Мужики, чего собрались?", — сказал собравшимся Лебедь.

Одновременно пропагандисты РФ заявили: убийство якобы стало поводом для раскачивания ситуации "на антимигрантской почве". В этом обвинили иностранцев - мол, неизвестные в мессенджерах призвали "обратить внимание на инцидент" и выйти на протест.

"Механика раскручивания протеста очевидно указывала на работу из-за рубежа. МВД обратилось к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации и напомнило об ответственности за участие в незаконных акциях", — утверждают пропагандисты Кремля.

Глава республики Айсен Николаев дал поручение усилить меры общественной безопасности, а также ужесточить контроль над мигрантами. С аналогичным обращением выступили участники так называемой СВО – россияне, воевавшие против Украины.

Пропагандисты утверждают, что "попытка раскачать ситуацию" провалилась. Дескать, после "вежливого диалога" с полицией большая часть протестующих разошлась, а наиболее активных - задержали.

Протесты в Уфе

В российском городе Уфа - столице Башкортостана – местные жители собрались на мирную акцию в поддержку активиста Фаиля Алсинова, приговоренного к четырем годам лишения свободы. Протест прошел на площадь в центре Уфы. В МВД Башкортостана заявили "об ответственности за участие в несанкционированных акциях". Несмотря на сильный мороз и угрозы, люди не расходились, они пели народные песни и танцевали на площади. Тем не менее протест завершился задержанием активистов - людей выдергивали из толпы, и после завершения акции хватали на близлежащих улицах.

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