Компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов в России.

В российском Владивостоке из-за санкций Евросоюза с 1 октября выключили паркоматы, установленные в центре города.

Оператор парковок во Владивостоке "Цифровое Приморье" заявил, что был вынужден отключить паркоматы после того, как компания Flowbird сообщила о прекращении поддержки программного обеспечения и аппаратной части паркоматов в России из-за санкций, наложенных ЕС.

Добавим, что Flowbird - французская компания, которая специализируется на системах оплаты и продажи билетов для автостоянок и систем общественного транспорта.

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Война в Украине и антироссийские санкции

В июне 2023 года правительства стран Европейского союза согласовали 11-й пакет санкций против России. Новый пакет запрещает транзит через Россию расширенного списка товаров и технологий, которые могут помочь российскому военному сектору или сектору безопасности.

Самой большой новинкой очередного пакета санкций, по словам дипломатов, стало введение ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые потенциально могли бы продать их России.

Перечень этих стран может меняться в случае единогласного согласия всех 27 членов.

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