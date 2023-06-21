В частности, введены ограничения на продажу товаров и технологий двойного назначения третьим странам.

Правительства стран Европейского Союза согласовали 11-й пакет санкций против России. Как пишет Reuters, новый пакет запрещает транзит через Россию расширенного списка товаров и технологий, которые могут помочь российскому военному сектору или сектору безопасности.

Самой большой новинкой очередного пакета санкций, по словам дипломатов, стало введение ограничений на продажу чувствительных товаров и технологий двойного назначения третьим странам, которые потенциально могли бы продать их России. Перечень этих стран может изменяться при единогласном согласии всех 27 членов. Какие страны уже в списке – неизвестно, но представители ЕС выражали обеспокоенность относительно таких держав как Армения, Казахстан, Кыргызстан, Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Китай.

Также пакет санкций ЕС продолжает приостановку действия лицензий ЕС на вещание для пяти российских государственных СМИ.

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Кроме этого, запрещается доступ к портам ЕС судов, осуществляющих перевалку с судна на судно, если есть основания подозревать, что груз был российского происхождения.

В санкционный пакет также попали еще 71 человек и 33 организации. Им будет запрещен въезд в ЕС, а их активы в ЕС – заморожены. Индивидуальные санкции применили за причастность к незаконной депортации украинских детей в Россию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя принятие нового пакета санкций, подчеркнул, что он "содержит важный механизм противодействия обходу ограничений Россией".

"С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения другим странам, которые помогают россиянам обходить санкции. Соответственно, это должно негативно повлиять на российский ВПК и их способность производить ракеты. Помощь в обходе санкций должна стать невыгодной для других", – прокомментировал он.

Санкции ЕС против России - последние новости

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину Европейский союз принял очередной, уже 10-й, пакет санкций против агрессора.

На протяжении последних месяцев продолжалась работа над 11-м пакетом мер, который должен был быть направлен на невозможность обхода санкций российскими оккупантами. В среду, 21 июня, послы Европейского Союза в Брюсселе согласовали его.

Ранее уже было известно, что санкционный пакет будет предусматривать ограничения для противодействия импорту высокотехнологичных военных компонентов Россией .

Также СМИ сообщали, что рассматривается запрет на импорт российского трубопроводного газа, однако до его введения не дошло.

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