Шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
"Шведская компания Essity заявила о выходе с российского рынка", - отметил он.
По словам Ермака, компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.
"Закрываются три фабрики", - добавил глава ОП.
Как известно, Essity продает свою продукцию примерно в 150 странах мира, под торговыми марками TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.
Ранее сообщалось, что многонациональные компании продолжают платить почти 200 тысячам сотрудникам в России вопреки обещаниям приостановить или прекратить деятельность в стране, пишет Financial Times.