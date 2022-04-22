Ей принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

Шведская глобальная компания по гигиене и здоровью Essity заявила о выходе с российского рынка.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

"Шведская компания Essity заявила о выходе с российского рынка", - отметил он.

По словам Ермака, компании принадлежат бренды средств гигиены Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

"Закрываются три фабрики", - добавил глава ОП.

Как известно, Essity продает свою продукцию примерно в 150 странах мира, под торговыми марками TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

Ранее сообщалось, что многонациональные компании продолжают платить почти 200 тысячам сотрудникам в России вопреки обещаниям приостановить или прекратить деятельность в стране, пишет Financial Times.