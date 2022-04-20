Согласно российскому законодательству, работодатели при остановке своей деятельности должны еще два месяца выплачивать заработную плату работникам.

Многонациональные компании продолжают платить почти 200 тысячам сотрудникам в России несмотря на обещания приостановить или прекратить деятельность в стране.

Об этом сообщает Financial Times.

Ряд западных компаний, таких как Mcdonald's, IKEA, Renault, Levi Strauss и другие обязались выплачивать заработную плату тысячам своих сотрудников, пока деятельность в России приостановлена. По оценкам FT, речь идет о по меньшей мере 188 тысячах сотрудников.

Настоящая цифра может быть намного выше, поскольку крупные работодатели вроде владельца KFC Yum Brands и Coca-Cola не подтвердили, до сих пор ли платят работникам.

Как поясняет юрист из FisherBroyles Питер Финдинг, компании, приостановившие деятельность, обязаны в течение двух месяцев выплачивать зарплату работникам согласно российскому законодательству. Чтобы не нарушать закон, они могут дальше начислять стандартную или пониженную зарплату, разово выплачивать средства за шесть месяцев работы или перенаправить работников на другое место.

Финдинг отметил, что работодатели скорее всего уволят неактивных работников, а не будут продолжать выплачивать им зарплату годами. Только Mcdonald's, например, тратит ежемесячно 50 млн долларов на покрытие зарплат и аренду в стране.

Кроме того, международным компаниям может быть сложно перевести средства на российские счета из-за санкций, поэтому им придется платить сотрудникам из своих резервов российских предприятий, которые вскоре могут закончиться.

"Мы увидим немало банкротств и ликвидаций в России", – сказал он. - "Теоретически, когда российский работодатель проходит процедуру ликвидации, он обязан заплатить работникам до того, как это произойдет. Но если там нет денег, они этого не могут".

Когда именно начнутся увольнения, может зависеть от давления со стороны западных потребителей. Лаура Мари Едінґер-Шонс, заведующая кафедры устойчивого бизнеса в университете Мангейма (Германия), считает, что после зверств русских в Буче появляется коллективное осознание того, что россияне если и неактивно поддерживают войну против Украины, то принимают ее как факт.

Несмотря на это большая часть бизнеса считает, что определенное возвращение состоится, считает она, поэтому не выходят из страны окончательно. Но увольнения повлекут еще большее давление на Россию, ведь потеря рабочих мест должна повлиять на отношение населения к войне. С другой стороны, признает она, это может быть использовано Кремлем для антизападной пропаганды.

Как писал УНИАН, американский автоконцерн General Motors полностью уходит из Российской Федерации. В связи с этим компания увольняет сотрудников российского офиса.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Сначала противник бомбил военные объекты, а затем атаковал мирное население.

В связи с этим многие страны ввели санкции в отношении России, из-за чего иностранные компании стали уходить с российского рынка. Сейчас известно около 750 компаний, которые решили не поддерживать убийства в Украине.

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