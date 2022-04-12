Компания приостановила все поставки в Россию.

На фоне полномасштабного военного вторжения Росии на территорию независимой Украины финская телекоммуникационная компания Nokia объявила о выходе с российского рынка.

Об этом говорится в сообщении компании.

В компании отметили, что по гуманитарным причинам правительства западных стран выразили обеспокоенность по поводу риска выхода из строя критически важной телекоммуникационной сетевой инфраструктуры в России.

"Когда мы выйдем, мы будем стремиться обеспечить необходимую поддержку для обслуживания сетей и подадим заявку на получение соответствующих лицензий, чтобы обеспечить эту поддержку в соответствии с действующими санкциями", — подчеркнули в Nokia.

"Для Nokia было ясно, что дальнейшее присутствие в России невозможно. За последние недели мы приостановили поставки, остановили новый бизнес и переносим нашу ограниченную научно-исследовательскую деятельность за пределы России", — заявили в финской компании.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Практически сразу после начала вторжения международные компании и мировые бренды начали уходить с российского рынка.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет эвакуацию мирного населения и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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