"Предложение" представителя российской власти удивило даже пропагандистов.

Депутат Госдумы РФ Олег Морозов шокировал неожиданным предложением в отношении западных политиков, которые в знак солидарности посещают Украину. По его убеждению, официальных лиц по дороге в Киев надо брать в плен и везти в Москву.

Об этом он заявил в эфире пропагандистской программы "60 минут".

"На каком этапе в очень недалеком будущем поедет какой-то военный министр натовской страны пообщаться с Зеленским поездом в Киев — и не доедет. А проснется где-то в Москве", - сказал Морозов.

Его инициатива сначала шокировала, а потом рассмешила российских пропагандистов. Ольга Скабеева решила уточнить, имеет ли он ввиду похищение политиков. На ее вопрос "Украдем?" он ответил утвердительно.

По убеждению Морозова, только таким способом западных чиновников и политиков могут судить в Москве и признать ответственным за поставки оружия Киеву. В то же время он заявил, что "не советует кому-то из них проснуться в Москве".

Скабеева напомнила Морозову, что недавно в Киев приезжали руководители оборонных ведомств Великобритании и США Бен Уоллес и Ллойд Остин.

Ранее российские пропагандисты устроили истерику в прямом эфире, обсуждая способность Украины военным путем вернуть временно оккупированные Россией Донбасс и Крым. Военный эксперт и полковник Михаил Ходаренок заявил, что из войны надо выходить, а пропагандистка Ольга Скабеева не нашла убедительных контраргументов, поэтому смогла только отметить, что "сдаться невозможно".

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