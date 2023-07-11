Оказывается, iPhone и iPad можно настроить таким образом, чтобы они всегда оставались в режиме энергосбережения. Это позволит подольше сохранить заряд аккумулятора.

Летом смартфон может разряжаться быстрее, чем в другое время года. Причины – продолжительность светового дня (экран смартфона используется на протяжении более длительного периода) и жара, из-за которой батарея напрягается больше, чем в прохладу.

Не все знают, но на iOS, помимо стандартного режима энергосбережения, можно включить так называемый режим суперэнергосбережения. Рассказываем, что это такое и когда эта фича может пригодиться.

Как максимально сэкономить заряд iPhone

Мы уже знаем, что айфон автоматически предлагает включить режим энергосбережения, когда уровень заряда батареи достигает 20%. Этот режим ограничивает работу некоторых функций, но существенно увеличивает время работы от батареи. По умолчанию эта функция автоматически отключается при зарядке iPhone или iPad до 80%, но есть один способ оставить ее всегда включенной, тем самым максимально экономя заряд.

Видео дня

Такой опции нет в настройках iPhone, но ее можно легко настроить с помощью встроенного приложения "Команды".

Открываем приложение и заходим во вкладку "Автоматизация". Далее нажимаем на значок "+" справа сверху и выбираем "Создать автоматизацию для себя"".

Прокручиваем в самый вниз и выбираем раздел "Энергосбережение". Задаем параметр "Выключается", как на скриншоте ниже, и убираем галочку с "Включается".

Далее нажимаем "Добавить действие" и вводим в поиске "Режим энергосбережения". Клацаем "Далее" и выключаем переключатель возле "Спрашивать до запуска". Готово.

Теперь ваш iPhone будет постоянно находиться в режиме энергосбережения. Это позволит максимально сохранить заряд аккумулятора – например, во время поездок и тех моментов, когда вы будете находиться далеко от розетки.

Если вы захотите его отключить, откройте "Команды", найдите эту автоматизацию и деактивируйте ее.

Однако следует понимать, что режим энергосбережения имеет свои ограничения. Когда он включен, на iPhone ограничиваются визуальные эффекты, и производительность телефона может замедлиться. Кроме того, в этом режиме не работают 5G, автоматические загрузки, функция "Фото iCloud" и прочие опции.

Ранее УНИАН делился секретной настройкой, которая позволяет ускорить любой Android-смартфон в несколько раз. Скачивать или устанавливать при этом ничего не нужно. Также делились лайфхаком, как полностью убрать всю рекламу на своем смартфоне.

Вас также могут заинтересовать новости: