В СМИ пишут о сбитии дрона в Орловской области РФ, в Минобороны говорят, что сбили БПЛА над Смоленской.

Вечер субботы, 20 января, в России выдался неспокойным, сообщается об атаке дронов. В Тульской области РФ прогремели взрывы.

"В ночь на воскресенье жители Тульской области сообщили о мощном хлопке. По информации местных жителей, он был слышен на улице Вильямса и Хворостухина, а также в районе Зеленстроя и микрорайона Левобережный", – пишет один из тульских телеграм-каналов.

Еще один паблик сообщает, что взрывы были слышны в Криволучье и Киреевске.

"Пролетарский район. Только что небо залилось оранжево-красным светом, (как вспышка, только медленно и очень ярко), а после был хлопок", – говорится в сообщении.

Примечательно, что ранее в тульских СМИ писали, что в соседней Орловской области был сбит беспилотник.

Тем временем в Минобороны РФ отчитались о сбитии дрона в Смоленской области.

"20 января около 23.50 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", – сказано в сообщении.

"Бавовна" в России: другие новости

20 января губернатор Белгородской области РФ заявил об атаке дрона. По его словам, была повреждена линия газоснабжения. Никто не пострадал.

Ранее дроны атаковали нефтебазу в Клинцах Брянской области РФ. По данным источника УНИАН, атаку организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: