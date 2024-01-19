Пожар на российской нефтебазе продолжается.

Украинскими дронами была осуществлена успешная атака на нефтебазу в российском городе Клинцы (Брянская область).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил осведомленный источник в структурах безопасности. "Успешная операция. Дроны украинского производства", - сообщил источник. По данным источника, эту операцию организовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Также стало известно, что пожар на этой нефтебазе продолжается.

Видео дня

Идет полномасштабная российско-украинская война - новости, которые стоит знать

Как сообщал УНИАН, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что во время сбития беспилотника произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы. В то же время в Минобороны РФ утверждали, что над Брянской областью рано утром был сбит украинский БПЛА самолетного типа.

Кроме того, по данным росСМИ, беспилотник ВСУ атаковал Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Целью был цех №3, где смешивают продукцию. Произошло это ночью 18 января. Дрон самолетного типа упал рядом со зданием на проспекте Труда. Обнаружили его сотрудники ночной смены, которым пришлось эвакуироваться.

Как известно, в ночь на 18 января ГУР атаковало дронами нефтебазу в Ленинградской области РФ. Это была спецоперация, в ходе которой российский объект атаковали дроны украинского производства.

Вас также могут заинтересовать новости: