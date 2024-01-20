По его словам, из-за удара повреждена линия газоснабжения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков "завыл" в субботний выходной об очередной "атаке" армии Украины.

Он посетовал, что по окраине села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа "ударил" украинский дрон-камикадзе. Случилась детонация, которая привела к повреждениям, уточнил Гладков.

"После его падения с последующей детонацией повреждена линия газоснабжения", - заявил российский чиновник.

По его данным, никто из людей не пострадал. На месте работают необходимые службы.

Россия приземлила сама на себя ракету "Калибр"

Недавно в Павловском районе Краснодарского края РФ оккупанты сами на себя приземлили ракету "Калибр". Так считает российский военный эксперт Ян Матвеев.

Боеголовку нашли на территории района 13 января. Эксперт отметил, что в тот же день Россия запускала очередную партию ракет для удара по Украине. Вероятно, одна из ракет не смогла долететь: она упала между станицами Павловская и Атаманская. Власти РФ официальных заявлений об инциденте не делали.

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