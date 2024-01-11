В российском Минобороны утверждают, что якобы перехватили все запущенные БПЛА.

В ночь на четверг, 11 января, Россию атаковали неизвестные дроны. Минобороны РФ отчиталось о перехвате "птичек" над Ростовской, Тульской и Калужской областями.

"11 января около 04.30 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении МО РФ.

Оккупанты утверждают, что очередными средствами ПВО три якобы украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской, Тульской и Калужской областей.

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Последние атаки на РФ

Как сообщал УНИАН, неждвно на авиабазу, где дислоцируются российские бомбардировщики Ту-160, упали два беспилотника. Речь идет о военном аэродроме в "Энгельске" (Саратовская область).

СМИ выяснили детали этой атаки. По информации источников, беспилотников было два. Их якобы сбили и дроны упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О том, к каким последствиям это привело, пока неизвестно.

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