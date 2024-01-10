Авиабаза "Энгельс" - единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160.

В РФ на авиабазу, где дислоцируются российские бомбардировщики Ту-160, упали два беспилотника. Речь идет о военном аэродроме в "Энгельске" (Саратовская область).

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на свои источники. Как отмечается, утром Министерство обороны РФ отчиталось о следующем: ночью средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Саратовской областью.

Однако СМИ выяснили детали этой атаки. По информации источников, беспилотников было два. Их якобы сбили и дроны упали на территорию военного аэродрома "Энгельс 2". О том, к каким последствиям это привело, пока неизвестно.

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"По состоянию на 2021 год авиабаза Энгельс - единственная в РФ, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-160. С февраля 2022 года база используется для масштабных авиаударов по Украине. 26 декабря 2022 года после атаки на аэродром погибли трое российских военнослужащих", - отмечает ASTRA.

Россия пытается обмануть мир и рисует лживые цели на аэродромах

Оккупанты продолжают рисовать на своих аэродромах фальшивые истребители, пытаясь ввести ЗСУ в заблуждение. По данным Business Insider, такая практика - не нова, но она подчеркивает важный аспект войны в Украине - обман. Ранее агрессор рисовал фальшивые самолеты на различных базах, после полномасштабного вторжения в Украину имели место и другие аналогичные случаи. Аналитики считают, что таким образом Москва пытается запутать системы вооружений Киева и, вероятно, создать ложное представление о том, что происходит на ее базах.

Один из свежих примеров обмана - на российской авиабазе Приморско-Ахтарск, расположенной вдоль Азовского моря в юго-западной части страны. Как отмечают эксперты, вероятно, противник хочет создать ложные цели, которые могли бы заманить в ловушку украинские ударные дроны с односторонним движением, оснащенные простыми камерами. Не исключено, что, рисуя фальшивые истребители, россияне пытается скрыть реальное количество самолетов на базах.

Также сообщалось, что РФ рисует силуэты бомбардировщиков на аэродроме стратегической авиации "Энгельс"

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