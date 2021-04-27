Девушка умерла от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Раменский городской суд Московской области приговорил блогера Станислава Решетняка (Reeflay) к шести годам колонии строгого режима.

Читайте такжеРоссиянка снялась в порноролике в священном месте на Бали: ее ищет полиция (фото)Об этом сообщается на сайте прокуратуры Московской области.

30-летний Решетняк признан виновным по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по неосторожности повлекшего смерть.

Установлено, что в ночь с 1 на 2 декабря 2020 года он в прямом эфире транслировал распитие алкоголя со своей подругой и ее знакомой.

В ходе ссоры он стал бить девушку руками по голове и телу. Она хваталась за провода компьютерной техники и уронила оборудование, прервав прямой эфир. Это не понравилось Решетняку и он, в очередной раз избив подругу, выставил её в неотапливаемую бойлерную.

Девушка умерла от сдавления головного мозга гематомой, образовавшейся в результате причинённой ей закрытой черепно-мозговой травмы.

Суд согласился с мнением прокуратуры и приговорил Решетняка к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Избиение девушки на стриме: детали

СМИ пишут, что Решетников неоднократно издевался над любовницей. За деньги зрителей он то избивал ее, то выгонял на балкон мерзнуть.

За несколько часов до смерти он выгнал свою девушку в нижнем белье на мороз, а впустил в дом только после жалоб прохожих, что проходили мимо и услышали крики потерпевшей.

Все последующие часы россиянин стримил эфир с уже умершей любовницей. Когда же понял, что та не дышит, вызвал медиков. Блогер не стал выключать камеру даже после приезда бригады и констатации смерти девушки.

4 декабря Стаса Решетникова арестовали на два месяца по подозрению в нанесении тяжелых травм погибшей.

Согласно выводам патологоанатома, девушка умерла вследствие закрытой черепно-мозговой травмы, кровоизлияния в мягкие ткани головы, двусторонней субдуральной гематомы и субарахноидального кровоизлияния.

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Автор: Людмила Жерновская