В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.

В западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отмечается, в случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы дальнего востока РФ.

"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей, пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению Украины на Слобожанском направлении", - отметили в разведке.

Напомним, по данным разведки Британии российская армия за более чем три месяца полномасштабной войны в Украине претерпела огромные потери среди офицеров среднего и младшего звена. Потеря значительной части молодого поколения офицеров может усугубить проблемы с модернизацией подхода к командованию и контролю, а также приведет к дальнейшему снижению боевого духа армии РФ.

Недавно СБУ обнародовала еще один разговор оккупантов. Согласно ей, контрактники России, которых отправили воевать против Украины, хотят как можно скорее сбежать домой. Однако командование не в восторге от таких настроений оккупантов, поэтому военных пытаются запугать и заставить остаться.

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