Оккупанты продолжают штурм Северодонецка, но не имеют конкретных успехов.

Российские войска сосредоточили все свои силы на захвате Донецкой и Луганской области.

Однако, как утверждают аналитики Института изучения войны (ISW), 29 мая не было замечено движение оккупантов на юг от Изюма вглубь Донецкой области - в направлении Бахмута и Славянска.

По данным экспертов, российские оккупанты безуспешно атаковали Богородичное, примерно в 30 километрах к юго-востоку от Изюма. Также обстреливали украинские позиции на юго-запад от Изюма в районе Гусаровки, Большой Комишувахи и Вирнопилля и на юго-восток от Изюма в районе Долгенького и Райгородка.

"Усилия русских к югу от Изюма, вероятно, изменились с ключевых мер к подчиненным действиям, которые все больше направлены на поддержку наступательных операций вокруг Лимана. Наступления как в юго-восток Харьковской области, так и на севере Донецкой области теперь подчинены доминирующим усилиям России на Донбассе – окружению Северодонецка", – отмечают аналитики.

Вместе с тем российские войска продолжают наземный штурм Северодонецка, но эксперты не могут подтвердить никаких конкретных достижений оккупантов в этом направлении.

"Оккупанты намерены окружить Северодонецк и Лисичанск и перерезать в этом районе основные украинские наземные линии связи. Также захватчики пытались продвинуться к Северодонецку с юга со стороны Боброва и Устиновки", - говорится в отчете ISW.

Сейчас Северодонецк остается под контролем ВСУ, несмотря на заявления одного из лидеров оккупантов Рамзана Кадырова о захвате города. Украинские защитники даже провели ограниченное контрнаступление и вытеснили российскую группировку из Тошковки.

"В то же время армия РФ дальше пытается продвинуться в сторону границы Луганской и Донецкой областей, а также захватить трассу Лисичанск – Бахмут, чтобы перерезать снабжение ВСУ. Сейчас оккупанты сосредоточились не в продвижении на Бахмут, а ведут бои вокруг Владимировки, Васильевки, Комышувахи и Мироновки", - утверждают аналитики.

По данным Генштаба ВСУ, ожесточенная битва за Донбасс продолжается. Русские вошли на окраины Северодонецка и закрепляются в Лимане. Также оккупанты перегруппировывают войска для дальнейшего наступления на Славянск

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