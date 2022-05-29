Командование прибегает к манипуляциям и угрозам, чтобы заставить оккупантов остаться воевать.

Контрактники России, которых отправили воевать против Украины, хотят как можно скорее убежать домой. Однако командование не в восторге от таких настроений оккупантов, поэтому военных пытаются запугать и заставить остаться.

Об этом свидетельствует очередной телефонный разговор оккупанта, который перехватила Служба безопасности Украины.

Оказалось, что военные, которые служат в армии РФ по контракту, уже ждут на конец мая. Они хотят быстрее бежать из Украины, а именно в конце весны истекает определенный законодательством РФ 90-дневный срок на проведение так называемой "спецоперации" - так Путин решил называть полномасштабную войну, которую он развязал в Украине.

Именно поэтому те оккупанты, которых отправили в Украину в феврале, имеют основания покинуть службу. Однако командование с такими желаниями военных не соглашается. Никто не хочет ехать на войну вместо контрактников, у которых истекает срок службы. Поэтому командование РФ пытается удержать хоть этих вояк.

Контрактниками манипулируют, их пытаются запугать. Командование рассказывает военным о том, что воевать будет некому, а те, кто решит уйти, получат испорченные характеристики в делах. Однако это, как признается оккупант, не срабатывает. Российские военные все равно хотят вернуться домой и не боятся угроз командования.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в РФ слепому от рождения мужчине с ДЦП прислали повестку в военкомат.

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