Украинский артист Макс Барских ранее запретил использовать свои песни на российских музыкальных платформах. Сейчас же они снова там появились. Как так произошло - пока непонятно, но Макс со своей командой делает все возможное, чтобы их оттуда удалить.
"Я думаю, весь мир уже увидел, что Россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Но ничего страшного, моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. И помните, ваши кровавые рубли мне не нужны", – сказал Барских в своем Instagram.
Также он обратился к звездам российской эстрады и сказал, что они сливают свои страну глубоко на дно.
"Представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать свою страну от руководящей власти превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли", – добавил артист.
Напомним, ранее Макс Барских посвятил украинскую песню "Чекай мене" всем, кто ждет любимых с войны.