Артист уже отреагировал на появление его песен на российских платформах.

Украинский артист Макс Барских ранее запретил использовать свои песни на российских музыкальных платформах. Сейчас же они снова там появились. Как так произошло - пока непонятно, но Макс со своей командой делает все возможное, чтобы их оттуда удалить.

"Я думаю, весь мир уже увидел, что Россией правит преступность, безнаказанность, беззаконие, ложь, обман и пропаганда. Таким образом и мои песни появились на площадках этой страны. Но ничего страшного, моя команда уже делает все, чтобы их оттуда удалить. Поэтому наслаждайтесь, пока у вас есть такая возможность. И помните, ваши кровавые рубли мне не нужны", – сказал Барских в своем Instagram.

Также он обратился к звездам российской эстрады и сказал, что они сливают свои страну глубоко на дно.

"Представители русского шоу-бизнеса, вместо того, чтобы использовать свой голос в правильном направлении и спасать свою страну от руководящей власти превращаются в сливной бачок и смывают свою родину глубоко на дно за эти же самые кровавые рубли", – добавил артист.

Напомним, ранее Макс Барских посвятил украинскую песню "Чекай мене" всем, кто ждет любимых с войны.

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