Местные жители говорят, что грязную воду им приходится пить на протяжении многих месяцев, еще и платить за нее.

Жители поселка Ксеньевка в Забайкальском крае (РФ) жалуются на грязную, черную воду, которую им завозят из местного водоема - в том числе в садик и школу.

Об этом пишет ИА "Чита.Ру".

"На самом этом водоеме, скорее всего, нет никаких фильтров, и вода грязная. И пока не замерзла местная речушка Березовка, воду возили нормальную. А теперь Березовка замерзла, и начали возить воду с водоема. А вода не то что ржавая, а просто очень грязная. Ощущение, что нас хотят отравить. Такую воду и в садик возят, и в школу. На этой воде повара готовят еду в столовой и так далее", - рассказал журналистам житель поселка.

Жители также опубликовали в сети обращение к губернатору Александру Осипову. По их словам, грязную воду приходится пить на протяжении многих месяцев, при этом еще и платить по 70 рублей за 200 литров.

"Ей даже мыться и стирать нельзя, а мы пьем ее и поим наших детей, и платим деньги", - жалуются люди.

Они утверждают, что глава поселка и депутаты не обращают внимание на проблему. Журналистам власти еще не прокомментировали ситуацию.

Как сообщал УНИАН, ранее черная вода начала течь в квартирах в аннексированном Россией Симферополе. А у венесуэльцев вместо воды из кранов пошла черная жидкость.

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Автор: Катерина Комолова