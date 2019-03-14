Последствия блекаута: у венесуэльцев вместо воды из кранов пошла черная жидкость (фото, видео)
Жители Венесуэлы делятся видео, как из их кранов течет черная жидкость, после того как электроснабжение в стране было выключено в течение целой недели.
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В частности, эта проблема коснулась жителей города Сан-Диего в штате Карабобо. Местные жители уверены, что черная вода из кранов загрязнена нефтью, сообщает ТСН со ссылкой на Insider.
В течение нескольких месяцев город страдал от перебоев с водоснабжением. Ситуация ухудшилась после недельного отключения электроэнергии, поскольку без электричества вода не могла попадать в дома.
Когда в среду водоснабжение было восстановлено, жители обнаружили, что они не могут пить то, что шло из их кранов.
В Венесуэле почти неделю были серьезные перебои с электроснабжением, связанные со саботажем на крупнейшей гидроэлектростанции. Кризис сильно ударил по ряду регионов. Поэтому у населения не хватало питьевой воды и пищи. В связи с этим парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.
My childhood friend sent me this video today. This is the #water people are getting in #SanDiego , #Carabobo#Venezuela “it smells like sewer” she said. pic.twitter.com/PjOVsmmcwp— Nelly Ontiveros Cervantes (@OntiverosNelly) 14 марта 2019 г.