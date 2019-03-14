Последствия блекаута: у венесуэльцев вместо воды из кранов пошла черная жидкость (фото, видео)

Местные жители уверены, что черная вода из кранов загрязнена нефтью.

Жители Венесуэлы делятся видео, как из их кранов течет черная жидкость, после того как электроснабжение в стране было выключено в течение целой недели.

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В частности, эта проблема коснулась жителей города Сан-Диего в штате Карабобо. Местные жители уверены, что черная вода из кранов загрязнена нефтью, сообщает ТСН со ссылкой на Insider.

В течение нескольких месяцев город страдал от перебоев с водоснабжением. Ситуация ухудшилась после недельного отключения электроэнергии, поскольку без электричества вода не могла попадать в дома.

Когда в среду водоснабжение было восстановлено, жители обнаружили, что они не могут пить то, что шло из их кранов.

В Венесуэле почти неделю были серьезные перебои с электроснабжением, связанные со саботажем на крупнейшей гидроэлектростанции. Кризис сильно ударил по ряду регионов. Поэтому у населения не хватало питьевой воды и пищи. В связи с этим парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение.