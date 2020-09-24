Пользователи подтвердили, что такая вода была во многих домах города.

В аннексированном Россией Симферополе в квартирах из кранов начала течь черная вода.

Об этом крымчане рассказали в сообществе "Черный список Симферополь" во "ВКонтакте".

Я все понимаю, в Крыму проблемы с водой, но все же почти двое суток на Кечкеметской, 93 почти вообще не было воды, а сейчас дали черного цвета. Один вопрос - как помыть посуду, постирать, купать малыша в конце концов, не говоря о себе, если в ванной вот такое течет из крана, – написала местная жительница.

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В заметке другие пользователи подтвердили ее слова и добавили, что такая же "жижа пошла" во многих домах города.

"В Марьино тоже вода идет серая и грязная", "Скоро будет "бум" на ремонт газовых колонок и котлов", "Такого еще не было, что-то новенькое", "Класс, я уже видел желтую, синюю, зеленую, теперь в коллекции черная вода", "Вы не понимаете, это грязевые ванны", – отмечают пользователи.

Проблемы с водой в оккупированном Крыму

С 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов из-за засухи и обмеления водоемов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Со 2 сентября ввели второй этап ограничений - установили почасовой график подачи воды. Власти Симферополя опубликовали карту, где указано местоположение емкостей с водой.

С 7 сентября в Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах начался третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды. Питьевую воду жителям подают строго по часам - утром и вечером.

По информации российских властей Симферополя, на третьем этапе потребления вода снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

С 23 сентября ограничительные меры подачи воды вводятся в Алуште, Партените и Малом Маяке.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водоснабжением полуострова.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с островом.

После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставка воды на полуостров прекратили.

Власти Украины заявляют, что возобновление подачи воды через Северо-Крымский канал в Крым возможно только после деоккупации полуострова.

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Автор: Наталия Печиборщ