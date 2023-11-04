Теперь за воинский учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

Россияне, отбывающие наказание в виде лишения свободы, должны будут вставать на воинский учет. Об этом говорится в принятых правительством поправках, которые опубликованы на официальном интернет-портале правовых актов.

Поправки исключают из положения о воинском учете подпункт, в котором говорилось, что заключенные не подлежат воинскому учету. Новый формат подразумевает постановку и снятие с учета без личной явки в военкоматы, прохождения медобследования и психологического отбора. Теперь за воинский учет заключенных будут отвечать военкоматы по месту нахождения колоний и СИЗО.

С предложением ставить на воинский учет заключенных, подлежащих призыву и военной службе, в сентябре выступило Минобороны. В проекте ведомства говорилось, что учреждения ФСИН должны будут собирать данные о призывниках и военнообязанных, отбывающих наказание, и передавать их военкоматам. Данные должны обновляться по мере поступления, этапирования и освобождения осужденных. Документ также предписывает проводить ежегодные проверки списков и своевременно вносить изменения в данные.

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В сентябре в России приняли закон, позволяющий военнослужащим заключать контракт на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения и в военное время. Согласно закону, осужденные, заключившие контракт с Минобороны, будут досрочно освобождены от отбывания наказания.

Мобилизация в РФ

Российские силовики 20 октября вломились в мечеть в городе Котельники Московской области и задержали несколько десятков мусульман. Их доставили на автобусах в военкоматы и заставили подписать контракты на прохождение военной службы.

В России бывших заключенных, подписавших на полгода контракт с Минобороны РФ, угрозами заставляют его продлить. Часть из них отвезли в нелегальный подвал для отказников в Зайцево в так называемой "ЛНР."

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