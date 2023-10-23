Таким образом в РФ пытаются решить проблемы с мобилизацией.

Российские силовики 20 октября вломились в мечеть в городе Котельники Московской области и задержали несколько десятков мусульман. Их доставили на автобусах в военкоматы и заставили подписать контракты на прохождение военной службы.

Как сообщают аналитики Института изучения войны в своем отчете, таким образом власти РФ привлекая мигрантов из Средней Азии пытаются решить проблемы с мобилизацией.

Отмечается, что об инциденте в мечети рассказал 25-летний финалист шоу "Перепевай звезду" Мамут Усеинов, который также был в здании во время рейда. По его словам, группа ОМОН под предлогом проверки документов загнала в автобус всех мужчин и отвезли в город Люберцы.

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"Привезли в военкомат г. Люберцы, где была организована медкомиссия. Меня признали годным к службе и перевезли в пункт сбора контрактников в г. Балашиха, на Восточное шоссе. Вечером нам объявили, что все должны подписать контракт на год, или тюрьма", — добавил Усеинов в соцсетях.

Как он узнал на следующий день, мужчин должны были отправить воевать в Украину, но позже выяснилось, что речь идет о срочной службе в армии.

Аналитики со ссылкой на инсайдерские данные сообщают, что российское военное командование направило во все управления Главного управления Следственного комитета приказ "выявить натурализованных граждан Российской Федерации, прибывших из стран Содружества Независимых государств (СНГ) и уклоняющихся от военной службы". Далее Министерство внутренних дел России должно предоставить списки фамилий и адрес этих людей.

Мобилизация в РФ

По данным ГУР, на сегодня в России для продолжения войны против Украины ежемесячно мобилизуют более 20 тысяч человек.

Бывших русских зэков, уехавших воевать, заставляют продлить контракт под страхом пыток и смерти.

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