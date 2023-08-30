По крайней мере 18 из 32 поставщиков продовольствия для Министерства обороны России контролировались руководителем ЧВК.

Российские войска, находящиеся в Украине, могут столкнуться с нехваткой продовольствия, поскольку компании, связанные с недавно умершим руководителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, все еще имеют значительный контроль над производством пайков и другого продовольствия для российских военных, пишет Newsweek.

Ранее российские СМИ сообщали, что связанные с Пригожиным компании не только поставляют продукты, но и готовят и подают еду непосредственно в воинских частях, и делают это не очень качественно. В 2022 году Министерство обороны России подало против компаний Пригожина 560 исков за якобы поставку армии некачественных, гнилых и зараженных продуктов, писало "Можем объяснить".

Российское издание "Верстка" выяснило, что по крайней мере 18 из 32 поставщиков продовольствия для Министерства обороны России контролировались руководителем ЧВК, и они до сих пор вовлечены в обеспечение войска страны-агрессора едой.

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"Не менее 18 из 32 поставщиков питания для Минобороны контролировались владельцем ЧВК "Вагнер". С 2020 по 2022 год на них приходилось 70% всей выручки, а также от 66% всей прибыли поставщиков питания для "Военторга". Причем за первый год войны прибыль предприятий владельца ЧВК "Вагнер" увеличилась до 89% (4,4 млрд рублей). Поход Пригожина на Москву и даже его смерть, судя по всему, не привели к прекращению сотрудничества с его компаниями. Действующие контракты на питание не расторгнуты. Об этом свидетельствуют иски, продолжающие появляться в картотеке Арбитражного суда, от "Военторга" до фирм Пригожина, которые его компании получают через "ненадлежащее исполнение обязательств" по договорам", – говорится в расследовании издания.

Его смерть поднимает вопрос о том, что произойдет с его продовольственной империей, которая поставляет еду для российских войск на линию фронта, отмечает Newsweek.

Бизнес Пригожина, связанный с питанием - что надо знать

В начале июля СМИ сообщали, что Министерство обороны РФ расторгло контракты со структурами Евгения Пригожина на поставку пищевых продуктов для российской армии.

Впрочем, через полтора месяца после мятежа ЧВК"Вагнера" Евгений Пригожин снова смог получить для своих компаний контракты на поставку питания - теперь в российских школах.

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