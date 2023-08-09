Пригожин не только не понес наказания за свой бунт, но и получил новые выгодные контракты.

Спустя полтора месяца после скоротечного мятежа "Группы Вагнера" Евгений Пригожин снова смог получить для своих компаний контракты на поставки питания в российских школах. Об этом сообщает "Центр "Досье".

Так, согласно открытым данным, пригожинские компании выиграли тендеры на поставку питания в школах Московской области на общую сумму в 2,4 млрд рублей. Большинство этих контрактов были окончательно оформлены уже после июньского мятежа.

Издание отмечает, что Пригожину достались 7 из 40 тендеров. Причем в прошлые годы его компании не участвовали в поставках питания школам Подмосковья: расширение бизнеса произошло после мятежа.

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В то же время продолжают действовать контракты на поставки питания в школы самой Москвы. Эти тендеры были проведены еще в прошлом году, и после бунта вагнеровцев разрывать контракты никто не стал. Здесь Пригожин "откусил" заказы на 85 миллиардов рублей. По подсчетам "Досье", пригожинские фирмы будут кормить до конца следующего года более 500 московских школ — а в Москве их всего 704.

"Ранее два источника "Досье" предполагали, что еще со времен ресторанного бизнеса Пригожин активно собирал компромат на руководство страны. От этого компромата зависит сохранность его жизни и, видимо, живучесть наиболее прибыльного бизнеса", – отмечает издание.

Бизнес Пригожина под угрозой

В начале июля стало известно, что Министерство обороны РФ расторгло контракты со структурами Пригожина на поставки продуктов питания для российской армии. Это был один из основных источников дохода для олигарха, что позволяло ему в том числе финансировать "Группу Вагнера".

Также Пригожин зарабатывает на предоставлении "охранных услуг" в Сирии, где его наемники обеспечивают контроль над стратегическими месторождениями полезных ископаемых. Как писало Foreign Policy, если Кремль попытается отобрать этот бизнес у Пригожина, это может нарушить хрупкий баланс влияния в Сирии, которая окончательно перейдет под фактический контроль Ирана.

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