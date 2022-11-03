Путина ждут, скорее всего, "плохие новости".

Партия "ястребей" в окружении российского президента Владимира Путина не простит руководству РФ сдачу еще и Херсона, что повлечет усиление давления на Кремль.

Путина ждут, скорее всего, "плохие новости", считают опрошенные Sky News западные официальные лица. По их мнению, согласно первоначальным планам РФ, оккупанты должны были закрепиться на юге, но Москва, вероятно, готовит силы к отводу, что очень не понравится ультраправому окружению Путина.

Источники Sky News утверждают, что Россия хорошо разработала вариант выведения войск из Херсонской области.

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"Когда это действительно произойдет, мы можем ожидать еще одного всплеска резкой критики российского руководства", - сказал один из западных чиновников.

Вместе с тем на Западе не видят, чтобы положение Путина было под угрозой. Ранее критика правых касалась в основном Минобороны РФ.

По словам чиновников, у российских сил также "критически не хватает" боеприпасов, в том числе артиллерийских снарядов.

Война - новости: ситуация на Херсонском направлении

На юге продолжается контрнаступление ВСУ, украинские бойцы бьют по логистическим путям противника, по которым группировке оккупантов перебрасывают боеприпасы и технику.

В ответ Россия отправила на Херсонское направление десятки тысяч подготовленных бойцов и частично мобилизированных. Последние, по замыслу Кремля, должны будут прикрывать боеспособные части в случае прорыва обороны.

Вместе с тем россияне пустили слухи о якобы готовности "эвакуироваться" на левый берег Днепра. 3 ноября гауляйтер Стремоусов заявил о "непростой ситуации" в городе, а из захваченной ОВА исчез триколор.

Накануне оккупанты утверждали, что закрыли движение через Днепр для гражданского транспорта.

По словам представителя ОК "Юг" Натальи Гуменюк, россияне на самом деле просто делают вид "отступления": "Мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону".

Также не верить врагу ранее призвал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, враг просто хочет запутать ВСУ и скрыть реальные намерения по Херсону.

В самом областном центре остаются регулярные части оккупантов. Российские военные заселяются в жилые дома депортированных украинцев под видом гражданских лиц для возможных провокаций.

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