Вместе с тем гауляйтер Стремоусов упаковал чемоданы и уверяет, что "паники нет" и все "под контролем".

Во временно оккупированном Херсоне из здания облгосадминистрации исчез российский флаг.

Первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский опубликовал свежее фото, сделанное 3 ноября, на котором видно, что российского триколора на здании нет.

"Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего... Херсон был, есть и будет украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки", – написал он.

Видео дня

Также в соцсетях сообщают, что в Херсоне нет нескольких российских блокпостов, в частности на Острове, который стал одним из первых установленных в начале оккупации. К чему готовятся захватчики неизвестно, однако город очищается от триколоров. Сняли их и с части учебных заведений, сообщают местные.

"Браво!", - восклицают жители временно оккупированного Херсона на отсутствие на одном из блокпостов российских военных.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов, сотрудничающий с российскими оккупационными властями в городе, записал видеообращение. Как и раньше, гауляйтер заверил, что "все идет по плану", и "никакой паники нет". При этом сам ролик он записывал с автомобиля, где на заднем фоне можно видеть множество вещей - сам убегает из города, а людей "успокаивает".

"В городе все в порядке, на линии фронта пока без изменений. Все под полным контролем. Далее по эвакуации - я еще раз рекомендую всем жителям перейти на левый берег. Пока держимся, все под контролем", - говорит он.

Позже Стремоусов с новым видеообращением возник на улицах временно оккупированного города и подчеркнул, что "ситуация не простая", и вновь призвал людей эвакуироваться.

Война в Украине: ситуация в Херсоне

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она размещена в захваченном Скадовске.

Вместе с тем оккупанты силой выселяют граждан, проживающих вдоль Днепра в Херсонской области.

Также оккупационные власти Херсонской области объявили о расширении зоны эвакуации" на 15 километров вглубь области.

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