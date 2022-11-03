Военные ранее предупредили, что последние действия врага на оккупированных территориях могут быть провокацией.

В Херсоне, где со здания областной администрации был снят российский триколор, "скоро будет что-то интересное происходить", считают в СНБО.

Комментируя исчезновение флага в Херсоне в эфире телемарафона, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что "так же происходило и в Изюме, и в других городах, к которым приближались наши Вооруженные Силы".

"Это говорит о том, что, наверное, скоро в Херсоне будет что-то интересное происходить", – сказал он.

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Ситуация в Херсоне – последние новости

3 ноября ноября появилось фото, на котором можно увидеть, что во временно оккупированном Херсоне со здания облгосадминистрации исчез российский флаг. Кроме того, в соцсетях сообщают, что триколоры сняли и с части учебных заведений.

Кроме того, местные пишут, что Херсоне больше нет нескольких российских блокпостов.

Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов выпустил видеообращение, в котором заверил, что "все идет по плану", и "никакой паники нет". В следующем ролике, опубликованном позднее, он заявил, что "ситуация не простая", и вновь призвал людей выехать на левый берег.

В то же время в Оперативном командовании "Юг" предупредили, что россияне могут пытаться создать впечатление, что оставили населенные пункты. Спикер ОК Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что оккупанты готовятся к уличным боям. По ее словам, враг размещает подразделения в домах жителей Херсона и ближайших населенных пунктов, переодевается в гражданскую одежду.

Ранее стало известно, что российские оккупанты переместили свою "администрацию" из Херсона на левый берег Днепра. Теперь она размещена в захваченном Скадовске.

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