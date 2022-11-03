На самом деле в Херсоне остаются регулярные подразделения, которые переодеты в гражданских и заселяются в их дома.

Оккупанты делают вид отступление с правого берега Херсонской области, чтобы устроить провокацию и обвинить Вооруженные силы Украины в обстреле мирного населения. Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк во время информационного телемарафона.

"Несмотря на то, что враг заявляет об оставлении населенных пунктов в Херсонской области и о тотальной эвакуации, мы отслеживаем ситуацию и осознаем, что это могут быть определенные уловки и военные маневры для того, чтобы создать для себя правильно построенную оборону", - сказала она.

По ее словам, в Херсоне остаются регулярные подразделения, которые переодеты в гражданских. Они продолжают заселяться не только в областном центре, но и в других населенных пунктах в дома людей, которые уехали. Россияне это делают для создания картинки, что якобы по гражданским открывается огонь со стороны ВСУ.

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"Так же они хотят создать картинку, что ВСУ, зайдя в населенный пункт, начали расстрел мирного населения. Это для пабликов и пропагандистских каналов. Но мы готовы к этим провокациям", - сказала пресс-секретарь.

Также россияне блокируют вышки связи, чтобы транслировать свои нарративы местному населению.

Кроме того, оккупанты полностью перекрыли движение через реку Днепр. Это может свидетельствовать, что они пытаются использовать переправы исключительно в своих целях.

"Продолжение боевых действий есть. Мы держим огневой контроль. В частности, переправа Антоновского моста не может быть использована из-за существенных повреждений", - добавила она.

Гуменюк сообщила, что россияне готовятся к обороне Херсонской облсти: пытаются заминировать подступы, обустраивают траншеи и железобетонные конструкции.

Ситуация на Херсонщине - что известно

Как сообщал УНИАН, в российских пабликах распространяется информация о том, что российские войска вроде бы отступают с правого берега Херсонщины на левый.

По информации Генштаба, российскую оккупационную администрация из Херсона перемещена в Скадовск.

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области россияне насильно выселяют три ближайшие улицы от берега Днепра.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань считает, что российские захватчики понимают, что не удержат линию фронта на правом берегу Херсонщины под натиском вооруженных сил Украины.

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