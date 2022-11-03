Украинские воины попали в баржи, которые использовали противники, отметили в Херсонской ОВА.

Российские захватчики понимают, что не удержат линию фронта на правом берегу Херсонской области под натиском Вооруженных сил Украины и заявили о завершении так называемой "эвакуации" после того, как очень мощно отработала украинская артиллерия.

Возле Антоновского моста во временно захваченном Херсоне поражены вражеские катера, как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил советник председателя Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань во время онлайн-брифинга.

"Оккупанты вчера вечером объявили о том, что так называемая "эвакуация" закончилась. Они объявили о том, что передвижение речным транспортом запрещено для частных лиц. Это оккупанты объявили сразу после того, когда украинская артиллерия отработала очень мощно", - сказал Хлань.

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Он добавил, что были поражены военные катера, которые находились возле Антоновского моста и передвигали платформы-пантоны, на которых оккупанты перемещали технику.

По его словам, после очень мощного удара по этим плавсредствам, в том числе баржах, они уже пришли в негодность.

"Хотя сегодня утром коллаборант Стремоусов (гауляйтер Кирилл Стремоусов - Ред.) сначала написал сообщение о том, что якобы "все спокойно и все под контролем", но закончил тем, что пока - и это ключевое - что "пока линия фронта еще держится", - отметил Хлань.

По его словам, даже этот коллаборант уже сам понимает, что это уже скоро закончится.

Хлань также сообщил, что сегодня российские оккупанты сняли свою "триколорную тряпку" из здания областной государственной администрации.

Он напомнил, что "эвакуация" из Херсона началась с того, что российский рубль как валюта перестал использоваться в городе.

"На сегодняшний день в городе Херсоне и вообще на правобережной Херсонской области хождение рубля уже прекращено", - подчеркнул он.

"Мы надеемся, что уже вскоре замаячит украинский флаг, и Херсон был, есть и будет Украиной, а в дальнейшем будет второй этап - освобождение левобережной части Херсонской области", - добавил советник главы ОВА.

Ранее украинские воины уже не раз попадали в Антоновский мост и сделали его непригодным для перемещения вражеской техники.

2 ноября захватчики сообщили, что якобы прекращено гражданское транспортное сообщение через Днепр. В частности, противник заявил о том, что понтонная переправа прекращает работать.

Ситуация в Херсонской области - что надо знать

Армия Украины пошла в контрнаступление в конце августа на ряде направлений и по состоянию на 21 октября в Херсонской области деоккупировала более 80 населенных пунктов.

В американском Институте изучения войны (ISW) считают, что захватчики способны нанести удары по Каховской гидроэлектростанции и обвинить в атаке украинских воинов, а потом прикрыть отступление спровоцированным наводнением. Враги проводили массовую "эвакуацию".

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров сообщил, что в Херсонской области противник пытается прикрыть гражданским населением перемещение своей техники паромными переправами.

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