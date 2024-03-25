В обоих случаях местных жителей не эвакуировали.

Российские самолеты уронили еще две авиабомбы на Белгородскую область, сообщает российское издание Astra со ссылкой на источники.

"22 марта ФАБ-250 нашли в районе села Шалаево Валуйского городского округа. В этот же день такую же авиабомбу нашли в 5 километрах от села Казинка этого же округа. В обоих случаях жителей не эвакуировали, боеприпасы изъяли, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в регионе случилось уже шесть подобных инцидентов только за последнюю неделю.

Видео дня

Россия сбрасывает бомбы на свои села

Напомним, ранее сообщалось, как российские военные самолеты сбросили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области РФ в январе.

27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.

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