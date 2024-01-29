Российские самолеты сбросили авиабомбы над территорией РФ / скриншот

Российские военные самолеты сбросили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области РФ.

Как сообщает издание ASTRA со ссылкой на власти источника, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.

В результате сброса боеприпасов якобы никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

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Карта местности / t.me/astrapress

Авиабомбы падают под Белгородом

Как сообщал УНИАН, похожие инциденты для россиян становятся закономерностью. Несколько дней назад российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Самолет якобы "уронил" авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. В результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина.

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