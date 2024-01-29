Снаряды не сдетонировали, но местным властям пришлось проводить тайную эвакуацию населения.

Российские военные самолеты сбросили еще 2 авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области РФ.

Как сообщает издание ASTRA со ссылкой на власти источника, 27 января авиабомбу ФАБ-250 обнаружили в хуторе Постников Корочанского района. Жителей решили не эвакуировать. В этот же день такую же авиабомбу обнаружили в селе Стрелецкое Белгородского района. Бомба была найдена на улице Лесной, власти приняли решение об эвакуации около 150 жителей, живущих в радиусе 500 метров от места падения авиабомбы.

В результате сброса боеприпасов якобы никто не пострадал. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день.

Видео дня

Авиабомбы падают под Белгородом

Как сообщал УНИАН, похожие инциденты для россиян становятся закономерностью. Несколько дней назад российский военный самолет сбросил авиабомбу на дамбу в Белгородской области.

Самолет якобы "уронил" авиабомбу над плотиной на территории России. Это произошло 21 января в районе хутора Ионовка. В водоеме обнаружили авиабомбу ФАБ-250. В результате сброса боеприпаса частично повреждена плотина.

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