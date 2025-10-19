Известная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая в июне родила первенца, порадовала поклонников новыми фото с сыночком.
Сегодня, 19 октября, в честь своего дня рождения звезда решила опубликовать в своем Instagram кадры с малышом и трогательно обратилась к нему.
"Сегодня мой день рождения, но на самом деле - мой день рождения продолжается каждый день в течение целого года. Поэтому сегодня, я просто хочу поблагодарить судьбу, которая подарила нам тебя", - подписала молодая мама.
В частности, Леся показала момент кормления ребенка, а также, как они проводят время вместе на улице.
Реакция сети
Подписчики засыпали комплиментами Никитюк и ее сына в комментариях:
- "Какие фото"
- "Леся, какое счастье видеть тебя такой счастливой! Пусть это состояние длится вечность"
- "Вау!"
- "Будьте бесконечно счастливы".
К слову, Леся долгое время скрывала свою беременность и не отвечала на слухи на эту тему. А 15 июня этого года родила первенца от своего возлюбленного-военнослужащего Дмитрия Бабчука, который уже сделал предложение звезде. Кстати, имя сына молодые родители тщательно скрывают.
Напомним, ранее жених Леси Никитюк вышел на связь и рассказал правду о своей службе.