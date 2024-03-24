Утром 24 марта во время короткой воздушной тревоги Россия повторно атаковала ракетами Львовскую область.
Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во время тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".
"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", - отметил Козицкий.
Атака на Львовскую область 24 марта
В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Затем стало известно, что российские оккупанты запустили по Львовской области около 20 ракет и 7 "шахедов". Есть попадание в объект критической инфраструктуры.
Как сообщает Командование Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым).
В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131.