Во время короткой воздушной тревоги российские самолеты выпустили по региону две ракеты.

Утром 24 марта во время короткой воздушной тревоги Россия повторно атаковала ракетами Львовскую область.

Как сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, во время тревоги, которую объявляли в 09:31, враг с МиГ-31К ударил по Львовской области гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

"Предварительно есть два попадания в тот же объект критической инфраструктуры, в который оккупанты целились ночью. Пожарных, которые тушили пожар, вовремя предупредили об атаке. Они успели переместиться в безопасное место", - отметил Козицкий.

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Атака на Львовскую область 24 марта

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину. Враг осуществил пуски ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Затем стало известно, что российские оккупанты запустили по Львовской области около 20 ракет и 7 "шахедов". Есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Как сообщает Командование Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс, РФ) и 28-ю ударными БпЛА типа Shahed (районы пусков Приморско-Ахтарск, РФ, мыс Чауда, Крым).

В результате противовоздушного боя уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА Shahed-136/131.

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