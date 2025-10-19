Лента уже в следующем месяце выйдет на большие экраны.

На днях вышел финальный трейлер документального фильма "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма", посвященного легендарной одноименной украинской рок-группе.

В основе ленты изображена детализированная и драматическая 30-летняя история коллектива. Именно песни "Океана Эльзы" стали для многих украинцев символом свободы, любви и борьбы.

"Биографический документальный фильм рассказывает историю "Океана Эльзы" - главной группы независимой Украины. Лента сочетает уникальные архивы, неизвестные факты и искренние воспоминания тех, кто создавал и развивал коллектив, песни которого стали символом свободы, любви и борьбы. Это откровенный рассказ о музыкальных победах, популярности рядом с конфликтами, разрывами и историческими вызовами, которые переживала страна", - говорится в описании фильма.

К слову, режиссером "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма" выступил Артем Григорян, продюсером - Максим Сердюк, а сценаристом - Вадим Переверзев. За производство ленты отвечала студия KNIFE! Films, которая известна по "Яремчук: Несравненный мир красоты", а также сериалом "Вспышка".

К слову, в украинский прокат биографический документальный фильм выйдет 6 ноября.

