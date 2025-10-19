Музыканту было 48 лет.

Американский музыкант и басист Сэм Риверс, который играл в известной группе Limp Bizkit, ушел из жизни. Мужчине было 48 лет.

О его смерти сообщили участники коллектива на странице в Instagram, однако не стали называть причину.

"Мы потеряли нашего брата. Нашего коллегу по группе. Наше сердце. Сэм Риверс был не просто нашим басистом - он был настоящей магией. Пульсом каждой песни, спокойствием в хаосе, душой звука", - отметили музыканты.

Видео дня

Они также вспомнили первую встречу с Сэмом и его талант.

"С первой ноты, которую мы сыграли вместе, Сэм привнес свет и ритм, которые никогда нельзя было заменить. Его талант был естественным, его присутствие незабываемым, его сердце огромным", - отметили музыканты.

Что известно о Сэме Риверса

Сэм Риверс был одним из основателей ню-метал группы Limp Bizkit, которая выступает с 1994 года. Коллектив получил известность после выхода песен "Behind Blue Eyes", "Take a Look Around", "My Generation" и многих других композиций. Они получили немало престижных наград, в частности, "Грэмми", "Billboard Music Awards", "MTV Video Music Awards".

Напомним, ранее стало известно о смерти участника легендарной рок-группы Kiss Пола Дэниела "Эйса" Фрейли.

Вас также могут заинтересовать новости: