Артиллерийский обстрел якобы был совершен на КПП в Козинке.

Кремлевские пропагандисты во время съемок у позиций российских сил в Брянской области попали под обстрел, как они утверждают, украинских войск. Вместе с тем известно, что сами оккупанты регулярно обстреливают украинские населенные пункты именно с этой местности.

Рашистские "военкоры" утверждают, что артиллерийский обстрел был совершен на КПП в Козинке - неподалеку от российско-украинской границы.

На опубликованных видео не видно, есть ли среди пропагандистов пострадавшие. После раздавшегося артиллерийского выстрела пара "военкоров" разбежалась в разные стороны.

Видео дня

Рашистские блогеры жалуются, что обстрел был якобы прицельным. Съемочная группа россиян быстро собрала вещи и переехала в другое место.

"Хлопки" в российских приграничных регионах - главное

Днем 13 мая 2023 года в 50 км от Украины, в Брянской области России, в течение часа по очереди рухнули четыре воздушных средства ВКС РФ, совершавших обстрелы украинских сел и городов. Известно о гибели всех 9 пилотов двух Ми-8, одного Су-34 и еще одного Су-35.

РФ сама неоднократно устраивала огневые провокации на собственном пограничье. Нередко при этом происходили случаи ликвидации своих же военных.

А в начале недели, 21 мая 2023 года, русские добровольцы из "Русского добровольческого корпуса" и Легиона "Свобода России" совершили так называемый рейд в Грайворонский район Белгородской области. В украинской разведке прорыв добровольцами границы РФ назвали "спецоперацией" самих россиян.

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