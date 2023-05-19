Симоньян пожаловалась на подозрительную посылку, отправленную на ее имя.

Российская высокооплачиваемая пропагандистка и редакторша Russia Today Маргарита Симоньян заявила, что ей прислали "бандероль со взрывчаткой".

В своем Telegram Симоньян пожаловалась на подозрительную посылку, отправленную на ее имя. При этом пропагандистка заявила, что бандероль была "со следами взрывчатки", и привлекла к осмотру полицию.

"Бандероль из Гонконга. Взрывного устройства там не оказалось. Зато оказалось вот что. Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее", - пишет Симоньян.

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Подрыв пропагандистов РФ - последние новости

6 мая 2023 года на неизвестном устройстве взорвалась машина боевика и писателя-пропагандиста Захара Прилепина. Сам террорист выжил и даже успешно пережил несколько операций.

Кроме того, в апреле в Санкт-Петербурге был подорван рашистский "военкор" Владлен Татарский, неоднократно призывавший к истреблению украинской нации. Взрыв прогремел в одном из ресторанов владельца "Вагнера" Евгения Пригожина.

Еще летом прошлого года в автомобиле также подорвалась пропагандистка и дочь идеолога рашизма Дарья Дугина. Во всех случаях Россия обвиняла якобы украинских диверсантов, Киев неоднократно опровергал фейки Кремля.

На фоне серии покушений пропагандисты вдруг признались, что им страшно. Например, украинская предательница, работающая на росСМИ, Юлия Витязева заявила, что ее тоже могут "убрать", намекая на украинские спецслужбы.

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