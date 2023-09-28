Один из оккупантов признался, что в окопах курят просто от скуки.

Тысячи российских военных активно принимают наркотические вещества – при чем как на фронте в Украине, так и в тылу. В зоне боевых действий примерно каждый десятый оккупант курит марихуану, а многие россияне "сидят" и на более "мощных" веществах: употребляют, к примеру, амфетамин, мефедрон.

Об этом пишет "Верстка". Отмечается, что на временно оккупированных территориях наркокурьеры возят мефедрон и "соли" прямо в окопы. Для российских захватчиков в Украине передозировки и ссылки пойманых в силовые штурмы стали обыденностью.

Так, один из оккупантов по имени Кирилл, находившийся в Херсонской области, рассказал, что на передовой "рынок наркотиков свой, особенный". Он был свидетелем того, как его 27-летний сослуживец хранил и употреблял наркотические вещества. Примечательно, что до отправки на войну против Украины тот уже имел зависимость.

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"Как он проходил комиссию в Московской области – это большой вопрос. Здесь их не проверяли вообще, не до этого. Но он и ходил нормальным человеком, его на задания отправляли. А вчера его начало колбасить, он весь лежит потный, стоять не может, сонный, его трясет, а температуры нет. Мы вызвали медика", – рассказал он. Скорее всего, речь шла о передозировке.

Помимо 27-летнего контрактника, на злоупотреблении веществами поймали еще двух оккупантов. Другой российский военный, который "сидит" на наркотиках, родом из Сибири, ему еще нет 30. Он сказал, что в окопах курят просто от скуки.

"Употребляют от скуки. Война – это когда ты постоянно чего-то ждешь, изредка молишься, чтобы все это прошло. Я вот, когда курил соль в блиндаже, вообще по**й было на возможную измену. Скука намного хуже", – рассказал он.

Большинство оккупантов сказали журналистам, что наркотики на захваченных территориях достать очень просто. В основном их продают местные жители, утверждают военные РФ. Другие же часто привозят наркотики с собой или достают через сослуживцев и волонтеров. При этом тех, кого поймали, отправляют не под суд, а на передовую, утверждает издание.

Другие новости России

Министерство финансов РФ представило проект бюджета на 2024 год. В документе сказано, что Москва планирует на 70% увеличить расходы на войну. При этом в Кремле это объяснили тем, что против России якобы ведется "гибридная война".

Тем временем в России продолжают "одаривать" родственников ликвидированных в Украине оккупантов. Так, матери погибшего "мобика" в качетсве утешения вручили кота.

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