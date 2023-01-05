По его словам, россияне должны "с уважением" относиться к "зэкам", ведь они - "воины", которые пришли убивать украинцев по зову "генетики".

Главарь частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин "засветился" среди группы "зэков"-наемников, завершивших полугодовой контракт. Он поздравил наемных убийц украинцев с "честной отработкой" контракта и дал несколько странных советов.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Пригожин приехал в первую группу "вагнеровцев", завербованных в колониях, которая завершила полугодовой контракт. Пропагандисты заявляют, что с "вагнеровцев" сняли все судимости.

"Контракт свой с честью отработали, с достоинством, одни из первых... Первые. Отработали так, как мало кто работает. Общество должно относиться к ним с глубоким уважением, а законы они нарушать не должны. Но если ты увидел человека, который приехал после войны, а перед этим сидел в лагере и записался добровольцем... Надо понимать, что они являются абсолютно полноценными членами общества", - заявил Пригожин.

"Вагнеровцы" же пообещали, что "вернутся", но не уточнили, в тюрьму, или на войну. Они заявили, что это для них "не работа, а жизнь".

Кроме того, Пригожин рассказал историю о "героическом" зэке, который самоликвидировался под Угледаром. По его версии, наемник подорвал себя гранатой, оказавшись в ловушке.

Это генетика, то, что у тебя есть в организме. Сочетание гормонов, мозговых извилин и всего остального. Идти вперед, не бояться врага, смотреть ему в глаза и не отводить взгляд", - заявил Пригожин, комментируя ликвидацию "зэка".

Напоследок Пригожин дал своим "выпускникам" несколько "советов".

"Много не бухай, наркотики не употребляй, баб не насилуй", - заявил Пригожин во время общения с зэками.

Зэки ЧВК "Вагнер" на войне против Украины

Полгода назад главарь ЧВК "Вагнер" Пригожин лично ездил в российские колонии вербовать зэков на войну против Украины. Часть из них согласилась. Заключенных бросают на передовую фактически без подготовки.

В течение последних нескольких месяцев наемники штурмуют крепость Бахмут. Окрестности города усыпаны трупами "вагнеровцев". При этом в России скрывают реальные потери россиян в Украине, но правду скрыть сложно. Так, на Кубани обнаружили кладбище наемников "Вагнера".

Кроме того, недавно Пригожин засветился на "складе" с ликвидированными наемниками, что в РФ подали как чествование памяти "героев".

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