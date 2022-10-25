Разработку нового предмета курируют из администрации президента РФ.

Со следующего учебного года в российских учреждениях высшего образования появится новый идеологический предмет, который должен убедить студентов в "великом будущем России".

Об этом сообщает российское издание Медуза.

Источники издания, приближенные к Кремлю, объясняют инициативу тем, что молодые люди должны понимать, куда и зачем идет Россия. Примечательно, что разработку нового предмета курируют из администрации президента РФ.

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"Запад загнивает, он постоянно гадил России, но его время прошло, у нас большое будущее, богатая история и культура, надо пользоваться кризисным моментом и получать от него все", – описал содержание идеологического курса один из собеседников издания.

Согласно планам Кремля, все студенты негуманитарных специальностей будут изучать новый предмет в течение одного года, а гуманитарии – несколько лет. В то же время историкам и политикам придется изучать идеологический курс на протяжении всего времени обучения.

Кроме этого, предполагается, что интеграция такого идеологического предмета в учебные программы поможет Кремлю зачистить российские вузы от либеральных преподавателей.

Российская пропаганда: последние заявления

Российская пропаганда работает не только на студентов. РФ продолжает распространять ложь о своих успехах на войне в Украине и фейки о нашей стране.

Так, помощник секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Павлов заявил о необходимости проведения "десатанизации" Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект. Павлов пришел к выводу, что новая власть "превратила Украину из государства в тоталитарную гиперсекту".

Кроме того, Россия запустила фейк о якобы осуществлении Украиной подготовки к применению "грязной бомбы". Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что подобные заявления РФ являются дешевым шантажом, который все больше раздражает Запад. Он подчеркнул, что в российском сегменте "разного рода головы" начинают культивировать нарратив, что Россия якобы предотвратила применение Украиной "грязной бомбы".

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