Россиян убеждают, что в Украине множество американских сект.

Помощник секретаря Совета Безопасности РФ Алексей Павлов заявил, что проведение "десатанизации" Украины, где якобы сейчас действуют сотни сект, становится все более насущным.

Об этом шла речь в его статье для "АиФ".

Павлов пришел к выводу, что новые власти "превратили Украину из государства в тоталитарную гиперсекту". Также, уверяет российский чиновник, толчком для появления множества сект в Украине стала Революция Достоинства, которую российская пропаганда и сам Павлов продолжают называть госпереворотом.

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Борьба с ними, по словам чиновника Совбеза, является одной из целей кровавой войны, развязанной россиянами.

"Полагаю, что с продолжением специальной военной операции становится все более насущным проведение десатанизации Украины, или, как метко выразился глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ее "полной дешайтанизации", – заметил он.

Российский чиновник также заявил, по Украине "расползлась Церковь сатаны", которую он назвал "одной из официально зарегистрированных в США религий". Точное число сект в Украине Павлов не назвал, но, по его оценке, речь идет о сотнях.

Украинские сатанисты, по его убеждению, "призывают убивать всех русских"

"Весь этот сатанизм находит живой отклик и поддержку официальных украинских властей", – констатировал Павлов.

"Спецоперация" России в Украине

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в результате обстрелов российских захватчиков погибли десятки тысяч людей. В одном только уничтоженного россиянами Мариуполя число жертв среди мирного населения оценивают в по меньшей мере 22 тысячи человек.

В освобожденных от оккупантов населенных пунктах в Киевский, Черниговской, Харьковской, Донецкой областях продолжают находить братские могилы и пыточные.

Только Управление Верховного комиссара по правам человека зафиксировало за это время около 16 тысяч пострадавших, среди которых более 6 тысяч были убиты.

По информации ООН, 397 погибших – дети. Офис генерального прокурора сообщает, что по состоянию на утро 24 октября были убиты 430 детей и более 820 ранены.

Нанося удары по жилым домам и объектам инфраструктуры Украины армия России не только убивает наших граждан, но и наносит ущерб на сотни миллиардов долларов. По оценке бывшего посла США в УКраине Уильяма Тейлора, сумма, которую Москва должна будет выплатить Киеву после своего поражения, составляет, по меньшей мере, триллион долларов.

В течение первых месяцев полномасштабной войны российская пропаганда объясняла вторжение в Украину терминами "демилитаризация" и "денацификация". Однако последний не прижился, поскольку россияне его не понимали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в контексте гарантий безопасности подписание соответствующего соглашения, ни о каких-то придуманных Россией денацификации и демилитаризации никто не собирается и говорить.

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