Обозреватель уверен, что вся эта история с "грязной" бомбой – просто дешевый шантаж.

Заявления России о том, что Украина готовится к применению "грязной" бомбы, – это дешевый шантаж, который все больше раздражает Запад.

Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Истеричная российская ИПСО "Украина готовит "грязную" бомбу!", похоже, подошла к концу. В российском сегменте, разного рода говорящие головы начинают культивировать нарратив, что Россия предотвратила применение Украиной "грязной" бомбы. Сами придумали, сами предотвратили", – отметил эксперт.

Он уверен, что вся эта история с "грязной" бомбой – просто шантаж.

"Как я и писал ранее, точно так же, как с Чернобыльской АЭС, Запорожской АЭС, тактическим ядерным оружием и Каховской ГЭС, это дешевый шантаж на уровне фарса, который все больше раздражает Запад", – добавил Коваленко.

Фейк о "грязной" бомбе: что известно

23 октября российская пропаганда принялась активно распространять фейк о готовящемся применении "грязной" бомбы Украиной. Тогда эксперты предупреждали, что, скорее всего, РФ анонсирует очередное военное преступление.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что такое "грязная" бомба. По его мнению, именно сейчас эта история всплыла, потому что в Москве "для победы все средства хороши", плюс у Кремля просто не осталось козырей.