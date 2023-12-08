Возгорание двигателей произошло во время взлета лайнера.

Из-за пожара в двигателях самолет российской авиакомпании S7 экстренно сел в Новосибирске. Об этом сообщают российские паблики. Отмечается, что полет рейса Новосибирск – Москва начался в 06:21 по местному времени. Почти сразу после взлета возникли проблемы с двигателями из-за вероятного снижения давления.

Согласно сообщениям росСМИ, в 07:04 самолет благополучно приземлился в аэропорту Толмачево. Все 176 пассажиров покинули самолет самостоятельно, обошлось без пострадавших.

"Во время посадки капитан сообщил о возгорании тормозов. Все пассажиры уже вышли, все в порядке. Рейс назначен в 14:20", - рассказал один из пассажиров.

По другой информации, возгорание двигателей произошло во время взлета. На борту было 176 пассажиров, никто не пострадал.

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В ноябре украинские Силы обороны сбили российский Су-25 под Авдеевкой. Это был уже восьмой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении с начала активизации его штурмовых действий, то есть с 10 октября.

Ранее УНИАН сообщал, что Украина атаковала аэродром РФ в Шайковке (Калужская область). В РФ заявили, что Украина применила дроны для удара по аэродрому. Дрон-камикадзе якобы перехватили и уничтожили вертолеты Ми-28.

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