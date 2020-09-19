Убийство совершил 19-летний местный житель, которого подбил на это его сверстник — сын погибшего.

В российской Ростовской области молодой парень подговорил друга убить своего отца, поскольку устал от ссор с ним.

Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Читайте такжеРоссиянка забила прадеда-ветерана камнем, пытаясь его ограбить

По данным следствия, 20 июля в городе Новошахтинске в подъезде дома обнаружили тело погибшего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.

Оказалось, что убийство совершил 19-летний местный житель, которого подбил на это его сверстник — сын погибшего. Молодой человек заказал его убийство другу, который, подкараулил мужчину и зарезал.

Возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сын погибшего намеренно вводил следователей в заблуждение. В скором времени они предстанут перед судом.

Читайте похожие новости на тему:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Наталия Печиборщ