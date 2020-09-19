В российской Ростовской области молодой парень подговорил друга убить своего отца, поскольку устал от ссор с ним.
Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.
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По данным следствия, 20 июля в городе Новошахтинске в подъезде дома обнаружили тело погибшего местного жителя с множественными ножевыми ранениями.
Оказалось, что убийство совершил 19-летний местный житель, которого подбил на это его сверстник — сын погибшего. Молодой человек заказал его убийство другу, который, подкараулил мужчину и зарезал.
Возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Сын погибшего намеренно вводил следователей в заблуждение. В скором времени они предстанут перед судом.
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