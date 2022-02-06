Столб мужчина сдал на металлолом, детали светофора выбросил, а солнечную батарею, от которой питалось устройство, решил забрать себе.

Житель российского Омска украл светофор на солнечной батарее, чтобы вернуть себе электричество.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, в полицию обратился сторож школы на улице Усадебной. Утром он обнаружил на территории учебного заведения два погнутых знака пешеходного перехода и пропажу односекционного мигающего светофора.

На месте происшествия выяснилось, что к краже может быть причастен уже известный оперативникам 39-летний житель Ленинского округа: ранее он привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев и угрозу убийством.

Фигуранта задержали у него дома, когда он как раз изучал похищенную технику.

"Дознаватель установила, что омичу отключили электричество за неуплату, и он решил использовать в качестве источника электроэнергии солнечную батарею светофора. Ножовкой спилил металлический столб, сдал его в пункт приема металлолома, а знаки и сам светофор выкинул. Сумма ущерба составила 56 500 рублей (около 21 000 грн - УНИАН)", - говорится в сообщении полиции.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст 158 УК РФ "Кража". Все похищенное вернули организации, обслуживающей светофорные объекты.

Читайте такжеВ российском метро заметили разгуливающего альпака (видео)Ранее УНИАН писал, как житель Индонезии украл светофор с перекрестка - и попался. Полицейские провели обыски и обнаружили большое количество демонтированных светофоров, которые подозреваемый пытался продать в интернете.

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