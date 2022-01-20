Краденое нашли в доме родственника задержанного.

Житель города Джокьякарта (Индонезия) украл светофор, который работал на перекрестке, и попался.

Об этом пишет World of Buzz.

Расследованием кражи занялась полиция. 27-летнего подозреваемого задержали по горячим следам.

Полицейские провели серию обысков по делу, в том числе и в доме родственника задержанного. Там правоохранители обнаружили большое количество демонтированных светофоров, которые подозреваемый пытался продать в интернете.

Полиция выяснила, что мужчина похищал светофоры под видом рабочего, который якобы намеревался починить их. Как правило, мужчина похищал светофоры ночью с помощью своего пикапа и гаечного ключа.

Индонезиец успел "поработать" в семи точках города. Продать похищенное он не успел, хотя выставил светофоры в интернете по 4,3 тысячи малайзийских ринггитов (29 тысяч гривен) за штуку.

Читайте такжеПод Киевом троица решила "испытать" в лифте газовый баллончик и поплатилась (видео)Как сообщил представитель городского транспортного агентства Виндарто Кусвандоно, угон светофоров поставил под угрозу безопасность на дорогах. Задержанному предъявлено обвинение в краже. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, ранее в Канаде девушка делала селфи на своей машине, пока та уходила под ледяную воду.

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